Дьякову было бы интересно посмотреть на Калешина в роли главного тренера «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков порассуждал об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера бело-голубых и рассказал о желании увидеть Евгения Калешина в качестве преемника сербского специалиста.

«Увольнение Йокновича логично, это решение давно назревало. После вылета из Кубка России Славишу можно было сразу увольнять, «Динамо» бы тогда ничего не потеряло. Смысла давать доработать сезон Йокановичу не было. Команда ни за что не бьется в чемпионате, вылетела из Кубка, да и сама игра у коллектива печальна. Нельзя сказать, что на протяжении какой-то части чемпионата «Динамо» феерило и хорошо играло. Весь сезон у команды получился скомканный. Никто так и не понял, что хотел Йоканович и во что играло «Динамо». Увольнение по делу, даже обсуждать тут нечего. Сейчас надо найти тренера, который начнет готовить команду к новому сезону. С этим вопросом не надо спешить, но и не надо затягивать. Нужно, чтобы специалист определился с футболистами, которые ему нужны, усилил слабые позиции. Но и абы кого назначать тоже не надо», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

Он также заявил, что сейчас у команды есть время, чтобы все обдумать и решить, кто нужен клубу.

«Кого позвать «Динамо» на должность главного тренера? Не думаю, что к бело-голубым поедет Спаллетти или Анчелотти. Приглашать неизвестного иностранца нет смысла, это кот в мешке в очередной раз. Можно поискать тренера у себя на рынке, посмотреть на тех, кто у тебя под носом. Может, нужно найти кого-то молодого, перспективного, у кого нет колоссального опыта, но кто проповедует интересный атакующий футбол. К примеру, Калешин. В Первой лиге его коллективы всегда показывали интересный атакующий футбол. Мне было бы интересно посмотреть на Евгения в «Динамо». А какой смысл привозить в команду какого-то немца или серба? Где они вообще их находят? Непонятно», — добавил Дьяков.

14 мая стало известно об увольнении Йокановича с поста главного тренера «Динамо». После 27-ми туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Евгений Калешин является главным тренером «Акрона», который выступает в Первой лиге. Под его руководством команда вышла в финал Пути регионов FONBET Кубка России, а в Первой лиге потерпела три поражения в 23-х матчах.