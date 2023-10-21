Дюков назвал удивительными слова Слуцкого, обвинившего РФС в отсутствии помощи его академии

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Леонида Слуцкого о том, что организация не потратила ни копейки на школу тренера в Волгограде.

— Слуцкий заявил, что РФС не потратил ни копейки на его школу в Волгограде. Какова была ваша реакция, когда прочитали эти слова?

— Это удивительно. Его команда играет в ЮФЛ. Мы берем на себя все расходы по поездкам, проживанию и питанию.

Ранее Слуцкий заявил, что «РФС ни копейки никогда не дал на содержание школы, но 100 тысяч решили забрать». 14 сентября комитет по этике РФС оштрафовал 52-летнего специалиста на 100 тысяч рублей и отстранил от футбола на год условно за высказывание в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube.