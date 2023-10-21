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Сегодня, 09:30

Никита Высоцкий — о «Зените»: «Не вижу повода усомниться в очередном чемпионстве Семака»

Александр Львов
Обозреватель
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Российский актер Никита Высоцкий поделился мнением о возможной победе «Зенита» в чемпионате России.

— Что думаете по поводу перспектив действующего чемпиона? Вот Олег Романцев, несмотря на поражения «Зенита» от «Локомотива» и «Оренбурга», по-прежнему считает его главным претендентом на золото.

— У меня нет повода для спора с Олегом Ивановичем. И не потому, что, в отличие от меня, он знает и чувствует футбол как профессионал высочайшего уровня. Просто не вижу причин усомниться в очередном успехе команды Семака. Да, она потеряла Малкома, через которого велась игра, ушел работяга Кузяев. Но есть забивной Кассьерра, Фернандес, взяли мощного Изидора. К тому же в полном порядке бразильское трио технарей-хавбеков — Вендел, Барриос, Клаудиньо. Как и стержень обороны с железным Дугласом Сантосом! Конечно, в сравнении с прошлым сезоном «Зенит» начал нынешний не так уверенно. Да и пара упомянутых неудач подряд тут же породили разговоры о его пресыщенности победами и усталостью доминировать. Но пятикратное чемпионство наверняка добавило Семаку тренерской мудрости, которая позволяет извлекать пользу даже из неудач. И это должно сработать. Хотя в этот раз решить задачу питерцам будет сложнее. А насколько она реальна, мы сможем прикинуть уже 11 ноября, когда «Зенит» примет дерзкий «Краснодар».

— Интересно, за кого же вы будете болеть в этой паре?

— За «Локомотив», который, надеюсь, в следующем сезоне в этой компании золотодобытчиков не будет третьим лишним.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;. «У Галицкого с «Краснодаром», как пел отец, своя колея, с которой они не свернут!» Интервью Никиты Высоцкого

Сергей Семак
ФК Зенит
Никита Высоцкий
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