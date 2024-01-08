Дюрица назвал Евсеева сумасшедшим

Бывший защитник «Сатурна» Ян Дюрица рассказал о своих бывших партнерах по подмосковному клубу.

«При мне в «Сатурне» появились такие ветераны, как Дмитрий Лоськов, Вадим Евсеев, Дмитрий Кириченко. Конечно, я знал о них, как о классных футболистах, но они оказались еще и отличными людьми. Лоськову уже не хватало скорости, но насколько же он был умным футболистом, мог отдать гениальный пас. Евсеев — дурак в хорошем смысле этого слова. Он бы сломал всех. Если он набрал на взвешивании лишний вес, то тебе лучше с ним не сталкиваться — можно в больницу уехать. Евсеев — сумасшедший. На тренировках ломал людей. Если кто-то на поле ошибался, то все, ты становился для него красной тряпкой», — приводит слова Дюрицы Metaratings.ru.

Дюрица выступал за «Сатурн» с 2006 по 2009 год. Всего за команду он провел 83 матча, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.