Дюрица рассказал о работе под руководством Гаджиева

Бывший защитник «Сатурна» Ян Дюрица рассказал о работе под руководством тренера Гаджи Гаджиева.

«Каким мне запомнилась работа с Гаджиевым? Не скучаю по его теориям. Представь, у тебя две тренировки, вечер, ты уже просто хочешь отдохнуть. Поужинал и на протяжении часа, а иногда полутора Гаджиев разбирает моменты. Он хороший специалист, но его спокойная и тянущаяся манера говорить просто вводила в сон. Он еще и очки постоянно поправлял. У меня во время теорий отключался мозг, и я не был в состоянии концентрироваться на вещах, о которых шла речь. Думаю, я пару раз и засыпал, потому что обычно сидел в последних рядах», — приводит слова Дюрицы Metaratings.ru.

Гаджиев работал в «Сатурне» с 2007-го по 2008 год. Под его руководством клуб показал лучший сезон в истории, заняв пятое место в чемпионате России.

Дюрица выступал за «Сатурн» с 2006 по 2009 год. Всего за команду он провел 83 матча, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.