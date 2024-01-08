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Сегодня, 19:26

Дюрица рассказал о работе под руководством Гаджиева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Сатурна» Ян Дюрица рассказал о работе под руководством тренера Гаджи Гаджиева.

«Каким мне запомнилась работа с Гаджиевым? Не скучаю по его теориям. Представь, у тебя две тренировки, вечер, ты уже просто хочешь отдохнуть. Поужинал и на протяжении часа, а иногда полутора Гаджиев разбирает моменты. Он хороший специалист, но его спокойная и тянущаяся манера говорить просто вводила в сон. Он еще и очки постоянно поправлял. У меня во время теорий отключался мозг, и я не был в состоянии концентрироваться на вещах, о которых шла речь. Думаю, я пару раз и засыпал, потому что обычно сидел в последних рядах», — приводит слова Дюрицы Metaratings.ru.

Гаджиев работал в «Сатурне» с 2007-го по 2008 год. Под его руководством клуб показал лучший сезон в истории, заняв пятое место в чемпионате России.

Дюрица выступал за «Сатурн» с 2006 по 2009 год. Всего за команду он провел 83 матча, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyurica-vo-vremya-teorii-gadzhieva-u-menya-otklyuchalsya-mozg-321970/
Ян Дюрица
Футбол
РПЛ
ФК Сатурн
Гаджи Гаджиев
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