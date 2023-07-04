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Сегодня, 21:46

Дюрица считает, что Миранчук способен играть в лучших европейских клубах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Ян Дюрица оценил перспективы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в европейском футболе.

«Если у Антона есть желание попробовать себя в Европе, то обязательно надо это делать. Он очень крутой игрок, диспетчер «Локомотива». Если в твоей команде играет Миранчук, то можно не переживать за креатив в атаке — он в любой ситуации придумает интересное решение. Антон способен играть в лучших европейский клубах, желаю ему удачи», — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ, забив 8 голов и сделав 4 ассиста.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yan-dyuritsa-anton-miranchuk-sposoben-igrat-v-luchshih-evropejskih-klubah/
Антон Миранчук
Ян Дюрица
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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