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Сегодня, 13:06

Дзагоев признался, что ему чуть не подделали год рождения в начале карьеры

Виктория Кравченко
Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев признался, что ему чуть не подделали год рождения в начале карьеры. Он заявил, что едва не поспорил с Василием Березуцким о том, настоящая ли дата рождения указана в его паспорте.

«С детства про меня говорили, что я переписанный. Я отвечал: «Ребят, без проблем. Если есть какой-то тест, который выявляет [возраст] точно, я готов поспорить». Я предложил Васе Березуцкому поспорить на 100 тысяч евро. Я ему сказал: «Ты мне 20, а я тебе — 100, если я переписанный». В итоге Василий Березуцкий не захотел. Либо такого теста еще не придумали», — сказал Дзагоев в интервью на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

Он рассказал, что его отцу предлагали переписат его на год, однако его отговорил Игорь Осинькин.

«Папа-то не отказался — отговорил Осинькин. Он сказал: «Ты не представляешь, потом он не сможет в глаза смотреть, когда его будут спрашивать про возраст». Сейчас я могу смотреть в глаза и говорить о своем возрасте. Если бы не Осинькин, то 100 процентов меня бы переписали на год», — добавил Дзагоев.

Дзагоев играл под руководством Игоря Осинькина во Владикавказе и в Академии имени Коноплева. Сейчас он возглавляет «Крылья Советов».

Ранее полузащитник «Ламии» Дзагоев объявил о завершении карьеры. За команду он сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

«Ни сил, ни эмоций уже не осталось». Алан Дзагоев — о завершении карьеры

Источник: https://t.me/nobel_arustamyan/648
Алан Дзагоев
Игорь Осинькин
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