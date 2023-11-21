Дзагоев заявил, что ему интересна тренерская работа

Полузащитник «Ламии» Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал, что раздумывает над тренерской карьерой.

Во вторник, 21 ноября, 33-летний хавбек объявил о завершении игровой карьеры.

— С какими чувствами ты прощаешься с карьерой футболиста?

— Конечно, я не реализовал себя полностью, — сказал Дзагоев «СЭ». — С одной стороны, обидно, с другой — жизнь на этом не заканчивается. В ближайшее время узнаю все о тренерской деятельности. Это то, что мне интересно, буду активно работать в этом направлении. А сейчас спокойно поеду к семье, проведу время с женой и детьми. Отдохну психологически.

За «Ламию» Дзагоев сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.