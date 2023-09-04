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Сегодня, 09:56

Джанашия считает, что Пиняеву пока рано уезжать в Европу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о выступлениях московского клуба в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне старт получился не самым хорошим. Такой клуб, как «Локомотив», не должен быть на шестом месте. Это явно не тот результат, на который рассчитывают болельщики. Есть ли у них зависимость от Дзюбы? Да. Он ведь нападающий. Так и должно быть. Когда я играл, тоже так было. Если я забивал — команда выигрывала, не забивал — теряла очки. Это логично. Хотя сейчас в «Локомотиве» есть и другие хорошие ребята.Многие мне импонируют, причем как в атаке, так и в защите. Но нападающие все равно должны делать свое дело, и Артём его делает. Он же не вчера начал играть в футбол. У него большой опыт. А в команде много молодых, перспективных ребят. Им как раз нужен такой партнер рядом, как Дзюба. Мне сейчас очень нравится, как выступает Пиняев. Надо ли ему уезжать в Европу? Не надо. Пока еще рано. Он должен здесь доказать, что сильный футболист, а потом уже туда ехать играть. Если он выдаст блестящий сезон и народ его здесь запомнит, тогда можно уезжать», — приводит слова Джанашии «Евро-Футбол.Ру».

18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. На счету полузащитника 3 гола и 3 результативная передача в 22 матчах во всех турнирах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005313558_djanashiya_ochen_nravitsya_pinyaev_no_poka_emu_rano_uezjat_v_evropu
Заза Джанашия
Сергей Пиняев
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ФК Локомотив (Москва)
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 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
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 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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2.09 15:15
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Кр. Советов – Факел
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Краснодар – Спартак
 2 : 0
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Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
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