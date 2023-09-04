Лаксальт прокомментировал победу «Динамо» над «Ростовом»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт подвел итоги матча 7-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

«Я думаю, что во втором тайме мы могли закончить игру. У нас было много шансов. Но мы не забили. А затем пропустили. Конечно, нужно пытаться как можно быстрее решить исход матча. Обсудили ли ситуацию, когда вратарь «Ростова» чуть не забил? Да, мы обсудили. Там была сложная ситуация, навес, но главное, что он не забил. Была ли цель реабилитироваться после поражения от «Спартака»? Конечно, мы должны были отреагировать на то поражение. Мы знали, что матч будет тяжелым. Но мы забрали три очка. Нам надо было заканчивать игру раньше», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

«Динамо» набрало 14 очков и поднялось на второе место в РПЛ. «Ростов» с 7 очками идет на 11-м месте.

В следующем туре «Динамо» 15 сентября на своем поле примет «Пари НН». «Ростов» на день позже в гостях сыграет с «Балтикой».