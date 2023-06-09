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Сегодня, 14:48

Джигурда сравнил Дзюбу с голливудскими звездами после новых интимных видео

Микеле Антонов
Корреспондент
Актер, сценарист, режиссер и музыкант Никита Джигурда.
Никита Джигурда.
Фото Павел Волков, Известия
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Актер и музыкант Никита Джигурда прокомментировал корреспонденту «СЭ» появление новых интимных видео нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Я спокойно к этому отношусь. Это соответствует мировому бренду. Одно ясно точно, Дзюба — мужик, первоклассный футболист. Великий Дзюба на уровне голливудских звезд не стесняется. Тогда я делал пародию в поддержку Артема, но не видел, что на этот раз мой любимый Дзюба сделал. Интуитивно чувствую, что повторять не буду. Но поддерживаю хайп в этом направлении.

Мужики тоже должны пиарить себя без комплексов. Вспоминаю в этом смысле Сережку Тарзана, у которого два высших образования. Он мужик до мозга костей. Так что класс! Призываю владельцев «Локомотива» или его представителей наоборот использовать этот момент. В прошлый раз прокололись. Приходил и говорил: Вы что, никто из вас, кто наезжает на него, никогда не «дзюбил»? Поэтому не падать духом», — сказал Джигурда «СЭ».

9 июня в Telegram-каналах получил распространение ряд интимных видео с 34-летним российским футболистом. На одном из них Дзюба обращается к неизвестной девушке. Судя по всему, он общался с ней по видеосвязи.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Никита Джигурда
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