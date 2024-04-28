Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:51

Джикия не приехал со «Спартаком» на матч против «Локомотива»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия не приехал с командой на матч 26-го тура РПЛ против «Локомотива», передает корреспондент «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что участие 30-летнего игрока в предстоящей встрече маловероятно.

В матче с «Локомотивом» может принять участие полузащитник красно-белых Виктор Мозес, отправившийся на игру вместе с командой.

Матч состоится 28 апреля в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 16.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Локомотив» располагается на 4-й строчке (41 очко).

Виктор Мозес
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Скелетонистка Канакина и бобслеист Мордасов ждут первенца
«Рейнджерс» победили «Вашингтон» в третьем матче серии Кубка Стэнли
Американец из Мытищ убил сестру и помогал полицейским в ее поисках
«Не надо из Ислама делать непобедимого супергероя». Арман Царукян — о бое с Махачевым, самых дорогих подарках и противостоянии с Конором
СМИ нашли в декларациях Иванова дом площадью 1,5 тыс. кв. м и раритетный ЗиС
В Госдуме назвали помешательством коллаж посла Литвы с Крымским мостом
Популярное видео
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
«Ахмат» — «Пари НН»: Конате увеличил преимущество хозяев
«Рубин» — «Урал»: время начала и где смотреть матч РПЛ
В «Спартаке» подтвердили, что Джикия пропустит матч с «Локомотивом»
Тикнизян и Фассон не приехали с «Локомотивом» на матч против «Спартака»
«Ахмат» — «Пари НН»: Камилов вывел грозненцев вперед в конце первого тайма
«Ахмат» — «Пари НН»: Кутателадзе сравнял счет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Ахмат» — «Пари НН»: Камилов вывел грозненцев вперед в конце первого тайма

Тикнизян и Фассон не приехали с «Локомотивом» на матч против «Спартака»