Тикнизян и Фассон не приехали с «Локомотивом» на матч против «Спартака»

Защитники «Локомотива» Лукас Фассон и Наир Тикнизян не приехали на матч 26-го тура РПЛ со «Спартаком», передает корреспондент «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что оба игрока пропустят предстоящую встречу из-за повреждений.

Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 28 апреля в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 16.15 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

После 25 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 39 набранных очков. «Локомотив» идет 4-м (41 очко).