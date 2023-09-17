Дзюба порвал на себе футболку во время матча с «Оренбургом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба разорвал на себе футболку в первом тайме матча 8-го тура РПЛ против «Оренбурга».

В одном из эпизодов защитник оренбуржцев Михаил Сиваков надорвал майку форварду со стороны левого бока.

После этого Дзюба отправился за другой футболкой за пределы поля. Во время этого он окончательно разорвал майку и скинул ее с себя, а затем надел другую.

Позднее в другом эпизоде, в котором Дзюба боролся за мяч с полузащитником «Оренбурга» Матиасом Пересом, один из судей крикнул футболисту оренбуржцев: «Не трогай его! У него второй майки нет!»