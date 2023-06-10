Дзюба — Слуцкому: «Если вы вылетели, это не вина судей»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался об уровне судейства РПЛ в разговоре с экс-тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

34-летний форвард и 52-летний специалист комментируют финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» в одном из фуд-кортов Москвы.

«У нас нормальные судьи. Если вы вылетели, это не вина судей. Судьи у нас нормальные», — сказал Дзюба.

«Рубин» под руководством Слуцкого вылетел из РПЛ в сезоне-2021/22. В этом сезоне казанцы заняли первое место в первой лиге и вернулись в высший дивизион.