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Сегодня, 10:23

Дзюба: «В «Локомотиве» нет ни одного засранца, это главный секрет клуба»

Мария Гусева
Артем Дзюба с партнерами по "Локомотиву".
Артем Дзюба с партнерами по &amp;quot;Локомотиву&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, что атмосфера в коллективе является главным секретом московского клуба.

«Сколько грязи было, сколько реплик... Я ставил себе сначала цель, что должен хорошо подойти к сезону, — цитирует matchtv.ru Дзюбу. — Две задачи были основные: помочь команде подняться как можно выше в таблице и быть связующим игроком в раздевалке, помогать молодежи. На данный момент это получается вроде бы. Главное, что тут нет ни одного засранца, это главный секрет «Локомотива»

34-летний Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Всего за железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, отметился 6 голами и 1 результативной передачей.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 21 матче.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1856677_V_Lokomotive_net_ni_odnogo_zasranca_eto_glavnyj_sekret_kluba__Artem_Dzuba
Артем Дзюба
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ФК Локомотив (Москва)
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