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Дзюба: «Конечно, Эмери тренер, а не тренеришка. Но то, как он вел себя в «Спартаке» — недопустимо»

Иван Торопцев
Корреспондент
Артем Дзюба и Унаи Эмери.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Бывший нападающий «Спартака» Артем Дзюба объяснил, почему испанский тренер Унаи Эмери провалился в московском клубе.

После поражения от «Динамо» (1:5) в ноябре 2012 года Дзюба в послематчевом интервью заявил: «Пусть говорит наш тренеришка». Эта игра стала последней для Эмери в «Спартаке».

«С Эмери мне все стало понятно, когда он ушел из «Спартака», а потом прислал Макгиди SMS с текстом: «Fuck you». Нормальный тренер такое напишет игроку? Чем мне понравился ответ Макгиди — он тоже написал в ответ: «Fuck you». Мне он ничего не писал. Он, наверное, даже мой номер не знает.
Эмери очень невзлюбила команда, и это не моя заслуга. Там же ребята-иностранцы были. Никогда не было такого, чтобы кто-то против кого-то настраивал через журналистов. Если бы я настраивал, то не лупанул бы ту крылатую фразу про тренеришку. Я тогда психанул, мы проиграли «Динамо» со счетом 1:5, а он зашел в раздевалку и сказал: «Все нормально, все молодцы».
Эмери — тренер или тренеришка? Я никогда не говорил, что он — плохой тренер. В период в «Спартаке» он... Он очень странный человек, вы же все заметили, что он — специфический. В «ПСЖ» он не прижился, в Англии — тоже. Только в испанских клубах не из грандов все нормально. Он очень странный и тяжелый человек. Фанат своего дела — это да. Сумасшедший фанат. Мог 2 часа заставлять подавать угловые. Макгиди один раз просто встал и ушел. Для нас это было странно. А он жил на базе, жил этим.
Уверяю, никто никого не настраивал. То, что его недолюбливали в команде — мы не понимали его специфику. Очень странный был. Не разговаривал с нами по 3-4 дня после поражений. Думаю, он хороший тренер для испанских команд, для своего менталитета. Он не великий тренер, просто Лигу Европы выигрывает — и все. Ну, конечно, это не все, но мы же не сравниваем его с Анчелотти, Моуринью — эшелоном топ-специалистов. Эмери — тренер, конечно, не тренеришка. Но то, как он вел себя с нами — это недопустимо. Нельзя так потребительски приезжать в чужую страну. Уважай культуру и историю другой страны, а не просто: «Эй, я приехал, вы тут все — крестьяне, клоуны». Это так не работает», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Эмери возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Унаи Эмери
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