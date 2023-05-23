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Садыгов — о вылете «Химок»: «Было очевидно, что все к этому идет»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов в интервью «СЭ» прокомментировал вылет «Химок» из премьер-лиги.

—  В чем причина неудачных результатов «Химок» в течение всего сезона?

— Да, к сожалению, мы вылетели. Но вернемся назад. Никакого провала в этом нет. Было очевидно, что все к тому идет. И тренерские решения, и административные решения к этому вели. Руководство выравнивало ситуацию, но не хватило времени. Нам повезло меньше, чем всем остальным.

— Какие ошибки видите вы?

— Наверное, ошибка была с назначением Писарева, с высоким доверием Гогниеву. Хотя у Спартака Артуровича хороший тренерский опыт, он очень сильный тренер. К сожалению, он оказался узником ситуации. Он оказался в той команде, которую он не собирал.

В понедельник, 22 мая, «Пари НН», занимающий 14-е место в турнирной таблице РПЛ, разгромил «Сочи» (4:0) в матче 28-го тура и оторвался от «Химок» на 8 очков. После этой игры подмосковная команда, занимающая 15-е место в турнирной таблице, лишилась шансов на сохранение места в премьер-лиге по итогам сезона-2022/23.

Футболисты &laquo;Химок&raquo;. «Не жалеем, что расстались с Юраном. В первой лиге конкурентов у нас не будет». Садыгов — о вылете «Химок»
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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