Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

23 марта, 07:13

Латыпов: «Не всегда получается выигрывать, но «Факел» дает отпор очень сильным командам»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов поделился впечатлениями от игры «Факела» в этом сезоне РПЛ.

«Не всегда получается выигрывать, но они дают отпор очень сильным командам, притом что уровень игроков команд с более высоким бюджетом выше. Для воронежцев это круто. Всегда приятно смотреть, когда команда так играет и главное, любит свое дело», — цитирует Metaratings.ru Латыпова.

После 20-ти туров «Факел» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://metaratings.ru/news/latypov-fakel-dayot-otpor-ochen-silnym-komandam-na-eto-priyatno-smotret-346237/
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Эдуард Латыпов
1
Обсудить
Читайте также
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Кутицкого: «Александр тренируется в общей группе»

В «Динамо» сообщили об отмене товарищеского матча против «Крыльев Советов»