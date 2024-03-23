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23 марта, 10:45

В «Динамо» сообщили об отмене товарищеского матча против «Крыльев Советов»

Зарина Халимхонова
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В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о возможной отмене товарищеского матча против «Крыльев Советов», который должен был состояться 23 марта в 12.00 по московскому времени.

«Товарищеский матч «Динамо» — «Крылья Советов», который изначально был запланирован на 23 марта, отменен», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.

ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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