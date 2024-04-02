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2 апреля, 15:28

Экс-игрок «Спартака» Филипенко: «Если Черчесов вернется, порадуюсь за него. Это будет плюсом для РПЛ»

Зарина Халимхонова
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Бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении экс-тренера красно-белых Станислава Черчесова.

«Если Станислав Саламович вернется в «Спартак», порадуюсь за него. Не знаю, довольно ли руководство красно-белых. Скорее всего, нет. Все-таки «Спартак» рассчитывает на другие места. Такого тренера сейчас не хватает в РПЛ. Он уже всем доказал, что он сильный специалист. Если его позовут в другой клуб, то это будет только плюсом для РПЛ», — сказал Филипенко «СЭ».

Последним клубом для 60-летнего Черчесова является «Ференцварош». Российский специалист покинул венгерскую команду в июле прошлого года. Также наставник руководил сборной России, «Легией», «Динамо», «Амкаром» и «Спартаком».

Егор Филипенко
Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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