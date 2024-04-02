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Судейство

2 апреля, 15:25

Лапочкин: «Лично я не вижу ничего плохого в татуировках. Мы живем в современном мире»

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал запрет судьям работать с татуировками и пирсингом.

«Снятие пирсинга во время матча — это правило игры. Как футболистам, так и судьям носить и использовать украшения и ювелирные изделия запрещено. Насчет татуировок сложнее. Думаю, что есть руководитель, которому это не нравится, и он вправе это требовать. Лично я не вижу ничего плохого в татуировках. Мы живем в современном мире, и большая часть молодого поколения имеют татуировки. Наверное, у судейского комитета есть право требовать подобное, чтобы для эстетики их не было видно. Сложно сказать, хорошо это или плохо», — сказал Лапочкин «СЭ».

По информации «СЭ», российским футбольным судьям направлены уведомления о запрете работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок». Все татуировки необходимо закрыть экипировкой.

Кроме того, арбитрам напомнили о запрете работы в качестве судей, ассистентов, резервных, ВАР и АВАР с украшениями, пирсингом, ювелирными изделиями. При выполнении служебных обязанностей их нужно снимать.

(Денис Сафронов)

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