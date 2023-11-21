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Судейство

Сегодня, 13:17

Экс-арбитр ФИФА Николаев назвал плюсы сотрудничества с Саудовской Аравией в области судейства

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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал приглашение Сергея Карасева для работы арбитром в Саудовскую Аравию.

«Думаю, это сотрудничество даст больше опыта иностранным арбитрам. Договоренности, которые подписаны с Саудовской Аравией, пойдут на пользу нашим иностранным коллегам. Для наших арбитров это тоже хорошая новость, потому что можно будет выезжать на международные матчи и работать заграницей, несмотря на то что РПЛ по уровню гораздо выше, чем чемпионат Саудовской Аравии», — сказал Николаев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

24 октября РФС подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства.

Футбол
Алексей Николаев
Сергей Карасев (судья)
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