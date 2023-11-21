Красич: «Ни Бабаев, ни Олич не звали меня в ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич ответил на вопрос «СЭ», мог ли он вернуться в московский клуб после завершения карьеры.

—Правда, что вы могли вернуться в ЦСКА, когда тренерский штаб возглавлял Ивица Олич?

— Нет, такого не было. Мы хорошие друзья, но работа — это другое. В то время Ивица только начинал свою тренерскую карьеру. Мы созванивались с ним, общались, он оценивал ситуацию в команде. Ни Бабаев, ни Олич не звали меня в ЦСКА.

— Еще была информация, что вы могли бы стать помощником Бабаева.

— Это тоже слухи, — сказал Красич «СЭ».

39-летний серб выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Провел за клуб 229 матчей, в которых сумел отличиться 32 голами и 34 результативными передачами.