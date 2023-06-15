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15 июня, 23:02

Вьештица: «Сейчас время «Зенита», и клуб выигрывает по делу»

Галина Глазко
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Экс-игрок «Зенита» Милан Вьештица высказался о доминировании сине-бело-голубых в чемпионате России.

«Сравнивать нынешний «Зенит» с тем, в котором играл я, не нужно. Было совсем другое время. Самое главное, что «Зенит» пять раз подряд стал чемпионом. Сейчас время «Зенита», и клуб выигрывает по делу. Доминация «Зенита» вредит российскому футболу? Плохого в этом ничего нет, это вопрос к остальным клубам, почему они не могут? Им надо подумать, в чем проблема», — приводит слова Вьештица Sport24.

По итогам сезона-2022/23 РПЛ чемпионом России стал «Зенит», набравший 70 очков. После досрочного чемпионства клуб получил право нанести на эмблему вторую золотую звезду.

Сине-бело-голубые выигрывали золотые медали 10 раз в истории, включая чемпионат СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-15-veteran-zenita-vyeshtitsa-o-dominatsii-peterburzhtsev-vopros-ostalnym-klubam-rpl-v-chem-problema
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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