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15 июня, 23:08

Спортивный юрист Прокопец заявил, что «Спартак» не получит компенсацию за травму Тавареша в сборной Португалии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, сможет ли «Спартак» получить компенсацию от ФИФА за то, что защитник Томаш Тавареш получил травму, находясь в расположении молодежной сборной Португалии.

«Выплаты за травмы, полученные в расположении национальных сборных команд, регулируются Программой ФИФА по защите клубов и циркулярными письмами, которые действуют несколько лет. На сегодняшний день последняя версия данной Программы охватывает 2019–2022 годы, а Программа на 2023 год и далее пока не опубликована на сайте ФИФА. При этом в любом случае по действовавшей до 2022 года версии Программы клуб мог получить выплату, только если футболист получил травму в расположении главной взрослой команды страны. Молодежная сборная Португалии (U-21) таковой не является.

Соответственно, «Спартак» не может получить компенсацию от ФИФА или УЕФА за получение Таварешем травмы в расположении молодежной сборной Португалии (U-21)», — приводит слова Прокопеца «РБ Спорт».

Ранее главный тренер молодежной сборной Португалии Руй Жорже рассказал, что Тавареш был серьезно травмирован в расположении команды. Он пропустит молодежный чемпионат Европы, который стартует 21 июня. В сборной игрока заменит защитник «Эшторила» Бернарду Витал.

22-летний португалец пропустил полгода с мая по декабрь 2022 года из-за такой же травмы левого колена.

Источник: РБ Спорт
Сборная Португалии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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