Данни: «Вне зависимости от летних трансферов «Зенит» снова будет чемпионом»

Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» оценил потенциал сине-бело-голубых одержать еще несколько чемпионств в России.

«Посмотрим, что будет этим летом с трансферами на выход и вход. Но лично я верю, что вне зависимости от этого мы снова будем чемпионами в следующем сезоне. Конечно, «Спартак» всегда будет сильным соперником и командой, но никого более сильного, чем «Зенит», нет. Но посмотрим, что еще будет кроме подписания новых игроков», — сказал Данни «СЭ».

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев подчеркнул, что команда намерена увеличивать число чемпионств.

Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали пятый раз подряд и десятый в истории с учетом чемпионата СССР: в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годах.