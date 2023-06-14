Экс-футболиста «Спартака» Ширко перевели из реанимации в кардиологию

Как стало известно «СЭ», бывшего футболиста «Спартака» Александра Ширко перевели из реанимации в кардиологию.

Ранее он был госпитализирован в реанимацию с сердечным приступом — пароксизмом фибрилляции предсердий. Сейчас у экс-нападающего «Спартака» восстановлен синусовый ритм, он продолжает получать необходимую терапию.

46-летний Ширко с 1995 года выступал за основной состав «Спартака». В клубе он провел семь сезонов, шесть раз становясь чемпионом страны и один раз завоевав Кубок России (в 1998 году).