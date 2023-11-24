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Сегодня, 08:20

Экс-гендиректор «Арсенала» — о трансфере Лесового: «Два миллиона евро чистой прибыли!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как тульский клуб продавал в «Динамо» полузащитника Даниила Лесового.

— Сколько «Динамо» заплатило за Лесового?

— 2 600 000 евро. Интересно получилось. В арендном соглашении между «Арсеналом» и «Зенитом» был пункт о возможном выкупе Лесового за 600 тысяч евро. Сумма для нас огромная, но мы нашли деньги. Потому что уже знали о желании «Динамо» приобрести Даню.

— Ловко.

— Выкупили парня — и через пару месяцев продали. Два миллиона чистой прибыли!

Дмитрий Балашов. «В «Анжи» Это'О получал 20 миллионов рублей в день». Разговор по пятницам с Дмитрием Балашовым

Даниил Лесовой
Дмитрий Балашов
ФК Арсенал (Тула)
ФК Динамо (Москва)
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