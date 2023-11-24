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Экс-гендиректор «Арсенала»: «Кокора прислал мне эсэмэс: «Ну и че по деньгам?» Я написал. В ответ десять смайлов»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как пытался пригласить в клуб Юрия Жиркова и Александра Кокорина.

— Вы же и Кокорина с Жирковым пытались затащить в Тулу?

— Да. 2019-й, оба — свободные агенты. Общался с ними лично. Давно их знаю. Юра ответил: «Я, может, закончу. Если нет, давай позже поговорим». Его здоровье тревожило. Славный парень, неиспорченный.

— А Кокорин?

— Кокора всегда на расслабоне. Улыбочка, шутки-прибаутки. Прислал мне эсэмэс: «Ну и че по деньгам?» Я написал. В ответ десять смайлов. Ну так, несерьезно... По большому счету можно было додавить и одного, и другого.

— Если в Жиркове смущало здоровье, то что — в Кокорине? Он здоров как бык.

— Кокора не горел желанием ехать в Тулу. Ждал более заманчивых предложений. Вот о сорвавшемся Жиркове я жалею! Как показала ситуация — еще год-два он мог отыграть.

Дмитрий Балашов. «В «Анжи» Это'О получал 20 миллионов рублей в день». Разговор по пятницам с Дмитрием Балашовым

Александр Кокорин
Дмитрий Балашов
Юрий Жирков
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