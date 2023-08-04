Сегодня, 10:45
Экс главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об одном из экзотических вариантов продолжения карьеры.
— Самая смешная сумма, которую вам предлагали в качестве зарплаты?
— Тысяча долларов. Звали тренером сборной Белиза. Это острова на Карибах. Когда я в Индии был, подружился с итальянцем. Тоже тренировал команду, а сейчас взял сборную Непала. Оказалось — он в Белизе работал!
— Ну и как? Рай на земле?
— Рассказывал: «Не жизнь — сказка...» Меня туда заманивал агент из Португалии. Но едва произнес «тысяча долларов», переговоры завершились. Спрашиваю: «Ты что, издеваешься?! Там официант больше получает!»
— Так воспринимали бы как отпуск. За который еще и приплачивают.
— Есть же рамки! Цена тренера сборной — пять тысяч, десять. Но не тысяча же!
— Может, какая-то афера?
— Нет. Агент серьезный. В Россию нормальных футболистов привозил.