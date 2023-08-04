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Сегодня, 11:00

Чернышов: «За последние полтора года в Сербию приехало 130 тысяч русских»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Андрей Чернышов.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Экс главный тренер «Спартака» и сербского клуба «Раднички» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о жизни в Белграде.

— Жили вы в Белграде. Цены там ниже, чем в Москве?

— В 2020-м цены были замечательные — на все! Что на продукты, что на недвижимость.

— Сегодня иначе?

— Мне сказали — за последние полтора года приехало 130 тысяч русских. Все или в Белград, или в Нови-Сад. Сербы этим пользуются! Идем смотреть съемную квартиру. 500 евро в месяц. Думаю: ничего себе! За такие деньги можно было снять что-то обалденное. А здесь — квартирка скромная. Хозяин указывает на меня, спрашивает у представителя клуба: «Это кто?» — «Русский. Наш новый тренер». — «Русский? Для него 750!»

— Вот это да.

— Сами сербы говорят — с ценами творится что-то ужасное. Молоко стоило 80 динаров, а сейчас 150.

Полностью интервью Андрея Чернышова «СЭ» — здесь

Андрей Чернышов
Футбол
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