Экс-игрок «Амкара» Попов назвал самых подлых игроков против которых играл в РПЛ

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов назвал самых подлых игроков РПЛ, с кем ему приходилось играть.

В список попал экс-полузащитник «Зенита» Данни, бывший защитник «Спартака» Неманья Видич и экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум.

«Кто самый подлый футболист, против которого я играл? Данни — это 100 процентов. Подло мог исподтишка ударить. Это было для него нормой. Как ****** лаял постоянно, но на самом деле ничего из себя не представлял, как человек. Да, с хорошим дриблингом, хороший футболист, но как человек мог повести себя подло, например, ударить с локтя. Мог симулировать фол, которого вообще не было.

Видич тоже мог ударить спокойно. Он считал, что это нормально. В основном такого формата футболисты были в командах, на которые судьи закрывали глаза, на их действия. Тот же Понтус Вернблум из команды ЦСКА, у которой было все нормально с судьями. Любой футболист ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» мог спокойно подойти и с матом говорить с судьей. А ты мог крикнуть случайно от боли и тебе за это давали жёлтую карточку. Такие случаи у меня были», — цитирует Попова Legalbet.ru.

Данни играл в «Динамо» с 2005 по 2008 год, а после — в «Зените» с 2008 по 2017 год. Видич выступал в «Спартаке» с 2004 по 2006 год. Вернблум играл за ЦСКА с 2012 по 2018 год.