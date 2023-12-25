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Сегодня, 08:36

Арнор Сигурдссон перешел в «Блэкберн» после приостановки контракта с ЦСКА

Руслан Минаев
Арнор Сигурдссон.
Фото ФК «Блэкберн»
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«Блэкберн» объявил о переходе полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона. 24-летний исландец подписал контракт до лета 2025 года.

Прошлым летом английский клуб арендовал хавбека на год, после того как игрок приостановил контракт с ЦСКА. Соглашение с армейцами было рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне чемпионшипа Сигурдссон провел 15 матчей и забил 4 гола. В Кубке Английской лиги хавбек забил 1 гол в 2 матчах.

За ЦСКА он провел 87 матчей, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

Арнор Сигурдссон
ФК Блэкберн Роверс
ФК ЦСКА (Москва)
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