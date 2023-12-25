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Полузащитник «Пари НН» Трошечкин: «У нас северная страна. Нам нужно играть летом больше матчей»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин поделился мнением о системе «весна-осень» в РПЛ.

«У нас северная страна. И нам нужно играть летом больше матчей. А у нас, получается, сделали систему, при которой сейчас на зимних сборах мы будем два месяца готовиться к трем весенним игровым месяцам. И сыграем зимой товарищеских игр примерно столько же, сколько весной — официальных. Это странно. И летом у нас пауза на полтора месяца. Мне кажется, это неправильно», — цитируют игрока «Известия».

Исполком РФС принял решение о переходе на систему «осень-весна» в 2010 году.

Источник: Известия
Александр Трошечкин
Футбол
РПЛ
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