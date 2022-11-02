Сегодня, 13:09
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на высказывание черногорского тренера Миодрага Божовича о работе в России.
«Как Божович может являться легендой российского футбола? Он ненормальный, что ли? У нас, смотрю, много легенд развелось. Легенды — это Яшин, Бобров. Божович должен отвечать за свои слова. Еще Газзаева обвиняет в том, что он с судьями работал. К чему он вообще вспомнил про 2008 год? Зачем ему это надо, дураку? Столько времени уже прошло. Давайте тогда вспомним Куликовскую битву», — цитирует «РБ Спорт» Пономарева.
Божович был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», «Амкара», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».
В российском футболе самым высоким достижением специалиста является победа в Кубке страны с «Ростовом» в сезоне-2013/14.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования