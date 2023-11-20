Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:08

Экс-игрок «Ростова» Нтумба — о Карпине: «Выстрельну в РПЛ и встретимся в сборной России»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-нападающий «Ростова» Артем Нтумба в разговоре с «СЭ» поделился мнением о главном тренере сборной России Валерие Карпине.

— Я к подколам Карпина относился с глубочайшим уважением. Чувствовал к себе теплое отношение. Скажет мне: вот дурак (смеется).

— Сейчас он думает о Кубе.

— Вот именно, что ему обо мне думать. Сейчас дай бог через годик выстрельну в РПЛ и встретимся в сборной России, а, может быть, и в сборной Конго.

С 2023 года 20-летний футболист выступал на правах аренды за «Велес». Он провел только 1 матч в первой лиге. В апреле Нтумба сыграл за 2DROTS в матче медиалиги против FC BUS и получил травму. Позже владелец «Велеса» Евгений Шиленков сообщил, что никто не давал футболисту разрешение выступать за медийный клуб.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
0
Читайте также
«Краснодар» и Кассьерра творят историю: первый круг РПЛ в цифрах
Константин Зырянов: «Кандидатура преемника была давно согласована. Оставалось дождаться громкой осечки»
Следовавший в Измир самолет вылетел из Парижа без пилота и 30 пассажиров
Скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Рейтинг по уровню зарплат в РФ возглавили регионы Крайнего Севера
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре: заключительный сбор 2023 года
Ирак, Куба или Кения? Угадай соперника сборной России по флагу
Зачем России нужен матч с Кубой. И почему футбол здесь — на последнем месте. Мнение Егорова
Россия — Куба. Онлайн-трансляция игры сборной
Что нужно знать о сборной Кубы. Почему в стране футбол не популярен, а сборная играла на чемпионате мира всего раз в истории
«Если РФС введет премиальные в товарищеских матчах сборной, отказываться не будем». Интервью Карпина
Генеральный секретарь Федерации футбола Кубы назвал очень сильным уровень чемпионата России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Спаллетти ответил на вопрос украинского журналиста, почему поздравил «Зенит» с чемпионством

Красич рассказал, что ему всегда приятно приезжать в Россию