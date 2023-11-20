Экс-игрок «Ростова» Нтумба — о Карпине: «Выстрельну в РПЛ и встретимся в сборной России»

Экс-нападающий «Ростова» Артем Нтумба в разговоре с «СЭ» поделился мнением о главном тренере сборной России Валерие Карпине.

— Я к подколам Карпина относился с глубочайшим уважением. Чувствовал к себе теплое отношение. Скажет мне: вот дурак (смеется).

— Сейчас он думает о Кубе.

— Вот именно, что ему обо мне думать. Сейчас дай бог через годик выстрельну в РПЛ и встретимся в сборной России, а, может быть, и в сборной Конго.

С 2023 года 20-летний футболист выступал на правах аренды за «Велес». Он провел только 1 матч в первой лиге. В апреле Нтумба сыграл за 2DROTS в матче медиалиги против FC BUS и получил травму. Позже владелец «Велеса» Евгений Шиленков сообщил, что никто не давал футболисту разрешение выступать за медийный клуб.