Озбилиз — о Карпине в «Спартаке»: «Он хороший вариант для любого клуба!»

Экс-игрок «Спартака» Арас Озбилиз в комментарии для «СЭ» поделился мыслями о возможности возвращения тренера «Ростова» Валерия Карпина в стан красно-белых.

«Пока тренер у команды есть, не люблю что-то говорить. Но все знают Карпина. Он очень хороший специалист. Это всегда хороший вариант для любого клуба!» — сказал Озбилиз «СЭ».

Ранее сетевое издание Евро-Футбол.ру сообщило о том, что Валерий Карпин станет приоритетным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» в случае возможной отставки Гильермо Абаскаля.