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Экс-игрок «Спартака» Рыжков обвинил в непрофессионализме агента Маньякова: «Спросите, сколько людей от него отказалось»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Рыжков обвинил в непрофессионализме агента Маньякова: «Спросите, сколько людей от него отказалось»

Бывший полузащитник «Спартака» Владислав Рыжков в разговоре с «СЭ» высказался о работе агента Александра Маньякова.

«Не понимаю, почему Александр Маньяков говорит за меня. Он никогда не представлял мои интересы. Это некорректно. Он уже давно показал свой непрофессионализм. На тот момент в «Спартаке» у меня был Олег Артемов, которого близко не подпускали к клубу. Из-за этого я не мог продлить контракт. Для меня Александр Маньяков — абсолютный непрофессионал в своей работе. Спросите, скольким игрокам в беде он помог, сколько людей от него отказалось. Я его работы не видел нигде в футболе. Общаюсь с многими футболистами, его нигде не воспринимают всерьез», — сказал Рыжков «СЭ».

Ранее Маньяков в интервью «СЭ» заявил, что Рыжков просил у «Спартака» повышения зарплаты, чтобы отдать деньги за купленный автомобиль.

Владислав Рыжков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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