Колосков — о матче «Спартак» — «Динамо»: «Мы в очередной раз увидели падение качества РПЛ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о ничейном результате матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (3:3).

«Динамо», как и всем в РПЛ, не хватает качественных игроков. В матче со «Спартаком» мы в очередной раз увидели падение качества РПЛ. Такие большие команды так играть не должны! Это ужасно. Ушли хорошие пять игроков из клуба, которых заменить невозможно. А Захарян очень сдает в качестве, он не делает разницы в играх. Не узнаю его. Сейчас многие говорят о смене тренера в «Динамо», но это ничего не изменит. Тогда нужно и Абаскаля убирать, он тоже проваливает весну. В общем, им нужно доиграть до конца сезона, а там уже решать, что делать", — приводит Sport24 слова Колоскова.

«Спартак» набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 36 очками идет на 6-й позиции.