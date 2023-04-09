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Колосков — о матче «Спартак» — «Динамо»: «Мы в очередной раз увидели падение качества РПЛ»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о ничейном результате матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (3:3).

«Динамо», как и всем в РПЛ, не хватает качественных игроков. В матче со «Спартаком» мы в очередной раз увидели падение качества РПЛ. Такие большие команды так играть не должны! Это ужасно. Ушли хорошие пять игроков из клуба, которых заменить невозможно. А Захарян очень сдает в качестве, он не делает разницы в играх. Не узнаю его. Сейчас многие говорят о смене тренера в «Динамо», но это ничего не изменит. Тогда нужно и Абаскаля убирать, он тоже проваливает весну. В общем, им нужно доиграть до конца сезона, а там уже решать, что делать", — приводит Sport24 слова Колоскова.

«Спартак» набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 36 очками идет на 6-й позиции.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-09-koloskov-v-matche-spartak-dinamo-my-v-ocherednoy-raz-uvideli-padeniye-kachestva-rpl
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ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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