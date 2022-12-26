Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:24

Чухлов о смерти Дмитриева: «Когда в хоспис положили, стало понятно, что недолго осталось»

Экс-игрок «Зенита» Чухлов отреагировал на смерть Сергея Дмитриева
Руслан Минаев
Telegram Дзен

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов отреагировал на смерть бывшего партнера по команде Сергея Дмитриева.

«Долго ли болел? Года два, наверное. Несколько операций было, эта «химия» дурацкая — один курс, другой... Одно время вроде пошел на поправку. Все время приезжал на наши ветеранские игры. Мы еще шутили: Серега у нас, дескать, — единственный тренер с профессиональной лицензией. Он установки на матчи давал, а помощником у него был Юра Желудков. Тяжело говорить. Печально все это. Дмитриев лечился в Сестрорецке. Когда уже в хоспис его положили, стало понятно, что недолго осталось. Все готовились к печальному исходу», — цитирует Чухлова «РБ Спорт».

Вместе с «Зенитом» Дмитриев завоевал золото чемпионата и Кубка СССР.

Футболист выступал за московские ЦСКА и «Спартак», с которыми также по одному разу побеждал в национальном первенстве. Он является серебряным призером чемпионата Европы 1988 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-chuhlov-kogda-dmitrieva-v-hospis-polozhili-stalo-ponyatno-chto-emu-nedolgo-ostalos/
ФК Зенит
Сергей Дмитриев
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Пускай он теперь с камерой бегает». Большунов и Устюгов снова устроили скандал
Джорджина подарила Роналду на Рождество новый Rolls Royce
ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью диверсантов
В США рассказали о мобилизации подростков на Украине из-за больших потерь в ВСУ
В ФРГ усомнились в возвращении на родину большинства украинских беженцев
На Украине сообщили о превращении Киева в город-призрак из-за оттока населения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Арбитр Сергей Карасев: «То, что скажет футболист, не будут так обсуждать, как наши слова»

Джефф Монсон: «Порекомендовал бы Роналду продолжить карьеру в России»