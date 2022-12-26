Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 19:08

Арбитр Сергей Карасев: «То, что скажет футболист, не будут так обсуждать, как наши слова»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Арбитр ФИФА Сергей Карасев объяснил, почему не хочет общаться с прессой после матчей.

— Положительно отношусь к публикации РФС видео судейских переговоров. Чем больше информации для зрителей и чем больше судьи открыты — тем лучше.

— Вы готовы отвечать на вопросы сразу после игры?

— Думаю, судьям это не надо делать.

— Но вы же часть игры, как и футболисты, которые общаются после матчей.

— Есть 22 игрока и мы, судьи. Если футболист ошибся, команда его будет подбадривать, все друг за друга. Мы тоже отвечаем друг за друга, но нас меньше. И мы принимаем серьезные решения, после игры на эмоциях можем что-то не то сказать.

— Вы, Безбородов, Кукуян и другие всегда найдете, что ответить.

— После игры надо, чтобы эмоции схлынули. У футболистов — свои, у судей свои. Но у нас ответственность выше. То, что скажет футболист, не будут так обсуждать, как наши слова. Судья воспринимает происходящее на поле не так как на ТВ-картинке. В каких-то моментах судья не видит целую картину. Но в силу опыта и интуиции свистнет — и примет правильное решение. После игры я могу не воспроизвести на 100 процентов эпизод. И потом я хочу прежде пообщаться с коллегами, инспектором, посмотреть повтор эпизодов.

— В общем, судьям — привилегии.

— Нет. Но чтобы общаться с прессой после игры надо быть уверенным в себе на 100 процентов. После игр не хочу ни с кем общаться, кроме как с помощниками и инспектором. Я даже с семьей не общаюсь в день игры и после. Жена и дети меня понимают, — сказал Карасев «РБ Спорт».

Арбитры станут давать интервью сразу после игр во время февральского турнира клубов РПЛ в Абу-Даби. Это будет сделано в качестве эксперимента.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-karasev-ne-gotov-davat-interv-yu-srazu-posle-matchej-ya-dazhe-s-sem-ej-v-e-to-vremya-ne-govoryu/
РПЛ
Сергей Карасев (судья)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Пускай он теперь с камерой бегает». Большунов и Устюгов снова устроили скандал
Джорджина подарила Роналду на Рождество новый Rolls Royce
ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью диверсантов
В США рассказали о мобилизации подростков на Украине из-за больших потерь в ВСУ
В ФРГ усомнились в возвращении на родину большинства украинских беженцев
На Украине сообщили о превращении Киева в город-призрак из-за оттока населения
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Саморано: «У меня не осталось прилагательных, чтобы охарактеризовать Месси»
Несколько игроков РПЛ попали в число самых перспективных футболистов мира по данным Международного центра спортивных исследований
Сперцян впервые признан футболистом 2022 года в Армении
Защитник «Факела» Суслов: «Рахимич — золотой человек, мы его называли папой, он всегда молодых наставлял»
Агент защитника «Балтики» Осипова рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ
В «Торпедо» заявили, что довольны работой Талалаева в клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Несколько игроков РПЛ попали в число самых перспективных футболистов мира по данным Международного центра спортивных исследований

Чухлов о смерти Дмитриева: «Когда в хоспис положили, стало понятно, что недолго осталось»