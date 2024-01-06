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Сегодня, 17:23

Экс-игрок «Зенита» Угаров о переходе Нино: «Не понимаю, зачем усиливаться игроками, которых никто не знает»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о переходе защитника «Флуминенсе» Нино в состав сине-бело-голубых.

«Что Ренан, которого отдали в аренду, что Нино, которого взяли ему на замену — что это за футболисты? Кто может о них что-то сказать? Первый пришел, пробыл год в команде, его отправили в аренду... Да и вообще я не понимаю, зачем «Зениту» на данный момент усиливаться футболистами, которых никто не знает. Мое мнение: надо усиливаться теми, кого знают», — цитирует Угарова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 26-летний Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Зенит
Денис Угаров
Нино (Зенит)
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