Экс-игрок «Зенита» Угаров о переходе Нино: «Не понимаю, зачем усиливаться игроками, которых никто не знает»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о переходе защитника «Флуминенсе» Нино в состав сине-бело-голубых.

«Что Ренан, которого отдали в аренду, что Нино, которого взяли ему на замену — что это за футболисты? Кто может о них что-то сказать? Первый пришел, пробыл год в команде, его отправили в аренду... Да и вообще я не понимаю, зачем «Зениту» на данный момент усиливаться футболистами, которых никто не знает. Мое мнение: надо усиливаться теми, кого знают», — цитирует Угарова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 26-летний Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.