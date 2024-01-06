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Сегодня, 17:28

Агент форварда «Бенфики» Мусы: «Пока нет прогресса в плане перехода в Россию»

Руслан Минаев
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Футбольный агент Милан Мартинович заявил об отсутствии прогресса в переходе нападающего «Бенфики» Петара Мусы в российский клуб.

«На данный момент нет ничего официального по Петару. И пока нет никакого прогресса в плане перехода в Россию», — цитирует агента «РБ Спорт».

Ранее об интересе «Спартака» к нападающему «Бенфики» сообщил журналист Бруно Андраде.

25-летний Муса играет за «Бенфику» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за лиссабонцев 21 матч во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Бенфика
ФК Спартак (Москва)
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