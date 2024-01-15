Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:50

Экс-игрок «Зенита» Зазулин считает, что Ахметов получит шанс в питерском клубе

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин прокомментировал трансфер хавбека «Краснодара» Ильзата Ахметова в петербургский клуб.

«В свое время, например, Константин Зырянов переходил в «Зенит» не как основной игрок. А для ротации. Но он доказал, «отжал» позицию. Он и до переезда в Петербург тоже был сильным футболистом, но в «Зените» просто стал легендой, хоть я и не люблю это слово употреблять. Но он доказал, играл в составе, даже когда в нем были иностранцы.

Еще пример — Бакаев. Ему давали шансы играть. Он получал игровую практику. Другое дело, что в итоге доказать ничего не получилось, и он уехал. Так что, думаю, Семак не враг себе. И Ахметов тоже свой шанс получит», — цитирует Зазулина «РБ Спорт». 

Ахметов выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, он забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 61 матче.

9 января футболист подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.

Источник: РБ Спорт
Ильзат Ахметов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Игорь Зазулин
0
Читайте также
Медведева превратили в злодея в теннисном сериале. С россиянином поступили несправедливо и некрасиво
Большунов выиграл 14-ю гонку подряд на Кубке России
FT назвала совместное фото единственным достижением встречи по Украине в Давосе
Пристав найден мертвым возле здания суда в Санкт-Петербурге
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
В «Ахмате» сообщили о досрочном расторжении контракта с Даниэлем Жуниором
«Пари НН»: «После медицинского осмотра будет принято окончательное решение о переходе Севикяна в «Ференцварош»
Metaratings.ru: «Зенит» предложит Круговому новый контракт
ЦСКА назвал соперников на зимние сборы
«Сочи» объявил об уходе Артема Мещанинова
Галактионов — о лишних килограммах игроков «Локо»: «День-два и все будет в норме»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Егор Титов: «Я всегда буду на стороне болельщиков «Спартака»

Гришин: «В РПЛ много ребят, которые способны заиграть в Европе»