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Экс-начальник команды «Локомотива»: «Смородская уселась перед командой, начала поучать: «Впереди поуже, сзади пошире...»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший генеральный директор тульского «Арсенала», экс-начальник команды «Локомотива» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об Ольге Смородской, которая с 2010 по 2016 год была президентом «Локо».

— Ваша фраза про Смородскую: «Она непредсказуема». Самый яркий пример?

— История перед «Лозанной» — когда явилась на командное собрание. Это же ни в какие ворота!

— Ну, явилась. Так что?

— Рассказываю. Перед собранием Смородская меня спрашивает: «Где футболисты?» — «В зале, Семина ждут». Вдруг: «Пойдем!» Уселась перед командой, начала поучать: «Вы должны выигрывать! Что сложного? Впереди поуже, сзади пошире...» Ребята открыли рты. Тут заходит Палыч, видит все это: «Ну-ка иди отсюда! Хватит!»

— На «ты»?

— Семин с ней только на «ты». Еще смешной момент. Звонит мне Смородская на базу, накануне была игра: «Я же говорила — дать команде выходной!» А Семин вовсю проводит тренировку. Что я скажу? «Юрий Палыч, сворачивайся?»

— В самом деле.

— Смородская: «Дай-ка ему трубку». Подхожу, протягиваю — сам слушаю неподалеку. Семин ей: «Але! Да! Да-да, я король, а ты никто! Все, пока». Вот такое общение.

Дмитрий Балашов. «В «Анжи» Это'О получал 20 миллионов рублей в день». Разговор по пятницам с Дмитрием Балашовым

Дмитрий Балашов
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
Юрий Семин
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