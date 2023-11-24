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Сегодня, 10:00

Экс-начальник команды «Локомотива» — о Смородской: «После изгнания Семина приходила навеселе в раздевалку, обнимала ребят, целовала»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Ольга Смородская.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший генеральный директор тульского «Арсенала», экс-начальник команды «Локомотива» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об Ольге Смородской, которая с 2010 по 2016 год была президентом «Локо».

— Со временем Ольга Юрьевна стала залетать в раздевалку сразу после игры.

— Это когда ушел Палыч. При нем не смела. А после изгнания Семина приходила навеселе в раздевалку, обнимала ребят, целовала.

— При Красножане?

— При Красножане, Черевченко...

— Там же мужики голые. Не смущало?

— Они с какого-то момента привыкли. Успевали полотенцем обернуться.

— Кто у нее был любимчиком?

— Баша и Дюрица. Высокие, красивые. Она же хитрая! Понимала: если испортит отношения с игроками, все быстро вернется. Футболисты могут разные вещи вытворять. С игроками и тренерами, которых сама назначила, прекрасно ладила. Вот мой друг Черевченко говорит: «Да Смородская нормальная! День в день зэпэшка, премии...»

— Забавно. На базу Ольга Юрьевна заглядывала?

— О, про базу! Хапов мне рассказывал. Приезжает Смородская в Баковку, подходит к нему, разминающему вратарей. Спрашивает: «Труднее всего поймать где? В «девятке»?» Заур кивает. В ответ: «Так и тренируйте «девятки»! А вы над чем работаете?!»

— Когда вы поняли, что Семина она уберет?

— Когда на новогоднем банкете вышла история. Расселись, Смородская, свита ее. Встает Семин: «Вот сейчас многие говорят, что у меня конфликт с Ольгой Юрьевной. Нет! Это у Ольги Юрьевны конфликт с футболом!» Народу-то смешно, руками лица закрывают. Но понятно стало — Семин не задержится. Все, приговор!

— Ее реакция?

— Взгляд поверх очков. Каменное лицо. Ничто не дрогнуло.

— Не произнеси Семин те слова — остался бы?

— Нет. Шансов ноль. Зачем ей Семин? Ее не подпускал, спорил. Палыч и так колючий, а если еще его зажимают...

Дмитрий Балашов. «В «Анжи» Это'О получал 20 миллионов рублей в день». Разговор по пятницам с Дмитрием Балашовым

Дмитрий Балашов
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
Юрий Семин
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