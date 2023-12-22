Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:24

Наумов: «С Леонченко стоило прекратить сотрудничество из-за того, что он вместе с немцами сделал в «Локомотиве»

Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии для «СЭ» отреагировал на продление контракта с генеральным директором железнодорожников Владимиром Леонченко сроком на два года.

«Я думаю, стоило прекратить с ним сотрудничество из-за того, что он вместе с немцами сделал в «Локомотиве». Он руководил всеми процессами, они столько напороли там, что до сих пор «Локомотив» расхлебывается из-за отсутствия трансферных средств. Те кадровые ошибки, которые они допустили, будут еще аукаться. Когда убирали всех немцев, надо было вместе с ними и Леонченко убирать. Это мое сугубо личное мнение. Я считаю, что Леонченко должен быть наказан за те вещи, которые они сделали. Конечно, продлевать контракт я бы с ним не стал», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Наумов считает, что неплохая игра «Локомотива» в последнее время не связана с работой Леонченко.

«Это заслуга тренерского штаба и Нагорных, который возглавил совет директоров. К сожалению, сегодня Нагорных приходится очень трудно работать в текущие дела. Насколько я информирован, а я информирован о делах в «Локомотиве», Леонченко не очень утруждает себя в каждодневной работе. Он не справляется с этими делами, и эти дела приходится брать на себя Нагорных и другим сотрудникам, а это не совсем правильно. Я думаю, что возможно продлили с ним контракт, потому что он удобен, никому не возражает, но как сотрудник, я думаю, он слабый», — Добавил Наумов.

51-летний функционер работает в «Локомотиве» с декабря 2020 года.

ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
Юрий Нагорных
Обсудить
Читайте также
Европейский суд признал действия ФИФА и УЕФА по блокировке Суперлиги незаконными
Капитан «Вашингтона» Овечкин прервал антирекордную серию без голов в НХЛ
Силовики пришли в клуб после «почти голой вечеринки» Ивлеевой
Актер Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Амарал: «Знаю, что «Спартак» — по-настоящему народная команда в России»
Томаш Амарал стал новым спортивным директором «Спартака»
Агент Гюнтера: «Локомотив» интересуется Кораем»
Булыкин — о продлении контракта Леонченко: «Он показал себя неплохим директором»
Metaratings: Рибалта заявил о необходимости уволить Абаскаля и отказался от работы в «Спартаке»
Мажич проводит эксперименты. «Зенит» недоволен
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Беленов заявил, что перешел в «Факел» ради футбола

Агент Гюнтера: «Локомотив» интересуется Кораем»