Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:24

Беленов заявил, что перешел в «Факел» ради футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Голкипер «Факела» Александр Беленов высказался о причинах перехода в воронежскую команду после ухода из «Рубина».

«Как появилось предложение от «Факела»? Я общался с Вадимом Валентиновичем Евсеевым, который меня знает по совместной работе в «Уфе», поэтому он был во мне уверен. Я пошел в «Факел» благодаря ему, но при этом поговорил и с руководством клуба. Я уже говорил, что потерял в деньгах прилично, но шел в Воронеж за футболом. Видел, какая атмосфера на трибунах, и понимал, что главный тренер и руководство клуба в меня верят. Моя задача была своим опытом и игрой помочь «Факелу» закрепиться в Премьер-Лиге», — приводит слова Беленова Metaratings.ru.

37-летний Беленов выступает за «Факел» с июля 2023 года. Всего за воронежский клуб он провел 14 матчей, пропустил 14 мячей и пять раз отстоял на ноль.

Источник: https://metaratings.ru/news/belenov-pereidya-v-fakel-poteryal-v-dengakh-no-shel-v-voronezh-za-futbolom-317842/
Александр Беленов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
1
0
Читайте также
Хабиб предсказывал падение Фергюсона раньше всех остальных
Украина требует отменить матч России и Сербии
Силовики пришли в клуб после «почти голой вечеринки» Ивлеевой
Актер Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Агент Луковича не против, чтобы игрок продолжил карьеру в «Спартаке»

Наумов: «С Леонченко стоило прекратить сотрудничество из-за того, что он вместе с немцами сделал в «Локомотиве»