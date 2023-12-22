Беленов заявил, что перешел в «Факел» ради футбола

Голкипер «Факела» Александр Беленов высказался о причинах перехода в воронежскую команду после ухода из «Рубина».

«Как появилось предложение от «Факела»? Я общался с Вадимом Валентиновичем Евсеевым, который меня знает по совместной работе в «Уфе», поэтому он был во мне уверен. Я пошел в «Факел» благодаря ему, но при этом поговорил и с руководством клуба. Я уже говорил, что потерял в деньгах прилично, но шел в Воронеж за футболом. Видел, какая атмосфера на трибунах, и понимал, что главный тренер и руководство клуба в меня верят. Моя задача была своим опытом и игрой помочь «Факелу» закрепиться в Премьер-Лиге», — приводит слова Беленова Metaratings.ru.

37-летний Беленов выступает за «Факел» с июля 2023 года. Всего за воронежский клуб он провел 14 матчей, пропустил 14 мячей и пять раз отстоял на ноль.