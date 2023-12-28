Гогниев: «Главный итог этого года для меня — неудачный опыт в «Химках»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал, как для него сложился 2023 год.

«Год получился нормальным. В плане тренерской работы хочется работать с командой, уже созрел. Занимаюсь своей семьей, у меня творческий отпуск», — приводит Metaratings.ru слова Гогниева.

Также он назвал главный итог уходящего года.

«Если говорить о своей работе, то это неудачный опыт в «Химках». Сделал выводы для багажа и роста как тренера», — добавил тренер.

Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под руководством 42-летнего тренера подмосковная команда провела 19 матчей, в которых одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений. До этого Гогниев работал в «Алании» (2019-2022).